A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso anche lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1.

Inoltre, la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio (R14), non sarà raggiungibile in uscita dai veicoli provenienti dalla A14 (da Ancona) o dalla A13 Bologna-Padova (da Padova).

Si ricorda la chiusura sulla A14, dell’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Ancona, in modalità continuativa fino a venerdì 18 luglio, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e, chi è diretto verso Firenze, potrà entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, mentre, chi è diretto verso Milano, potrà entrare a Bologna Borgo Panigale;

per la chiusura del ramo di immissione dalla A13 Bologna-Padova sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa alle chiusure delle uscite di Bologna Casalecchio e di Bologna Borgo Panigale: Bologna San Lazzaro, sulla A14 o Bologna Arcoveggio, sulla A13.