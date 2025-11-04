A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO ANCONA

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Lavino”, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona.

L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio ed entrare poi sulla A14 Bologna-Taranto o sulla A13 Bologna-Padova;

chi è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.