A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO ANCONA
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona.
Di conseguenza, non saranno raggiungili la stazione di Bologna Borgo Panigale e l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, chi da Milano è diretto verso Ancona, o sulla A13 Bologna-Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio ed entrare poi sulla A14 Bologna-Taranto o sulla A13 Bologna-Padova; chi è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
In alternativa alla stazione di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla stessa A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.