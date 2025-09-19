A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

In considerazione della suddetta chiusura, la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, sarà chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.