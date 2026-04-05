A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria “Bologna-Milano”, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova.

L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna San Lazzaro sulla A14 o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.