A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE VERSO TARANTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE VERSO TARANTO
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto.
Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele, SS100 in direzione di Taranto, SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Gioia Del Colle e rientrare in A14 alla stazione di Gioia del Colle, in direzione Taranto.