A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: via Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.