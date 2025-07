A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER MEZZO IN FIAMME IL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA OVEST E PESCARA NORD IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 24 luglio 2025 – Verso le 19:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Nord, in direzione Ancona, a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 369.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Ancona.

Gli utenti diretti ad Ancona devono uscire a Pescara Ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza di Pescara Nord.