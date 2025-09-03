A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA
Roma, 3 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727 bis Tangenziale est, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo, SP8 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.