A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO LO SVINCOLO ESERNO DI USCITA DELLA STAZIONE DI RIMINI SUD

Roma, 28 aprile 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Rimini sud, verso la SS72 Consolare San Marino, direzione San Marino, dalle 22:00 di lunedì 28 aprile alle 22:00 di venerdì 30 maggio, in modalità continuativa.

In alternativa, i veicoli in uscita diretti verso San Marino, potranno percorrere il ramo di uscita verso Rimini, proseguire sulla SS72 fino alla rotonda sulla SS16 Adriatica, e ritornare sulla SS72 in direzione San Marino.