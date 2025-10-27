A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LORETO E CIVITANOVA MARCHE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 ottobre 2025 – Poco prima delle ore 18:30, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni a causa di una rapina a un furgone portavalori, avvenuto all’altezza del km 248,5 in direzione Pescara.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell’evento e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona.

Gli utenti che da Pescara sono diretti ad Ancona devono uscire a Civitanova Marche, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza di Loreto.

Gli utenti che da Ancona sono diretti a Pescara devono uscire a Loreto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza di Civitanova Marche.