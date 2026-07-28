A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI RIMINI SUD-RIMINI NORD E RIMINI NORD-VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI RIMINI SUD-RIMINI NORD E RIMINI NORD-VALLE DEL RUBICONE
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord;
-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna.
L’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone.