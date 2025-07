A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE STANOTTE LA STAZIONE DI MOLFETTA E L’AREA DI SERVIZIO DOLMEN DI BISCEGLIE OVEST

Roma, 2 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 2, alle 6:00 di giovedì 3 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Bitonto;

in uscita per chi proviene da Pescara: Trani;

-sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.