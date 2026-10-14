A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PEDASO E L’AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PEDASO E L’AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche all’installazione di un cantiere, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Piceno Ovest”, situata nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.
In alternativa si consiglia la stazione di Grottammare.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.