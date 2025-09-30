A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO E L’AREA DI SERVIZIO SILLARO EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO E L’AREA DI SERVIZIO SILLARO EST
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
-verso Bologna: Bologna San Lazzaro;
-verso Ancona: Imola;
-sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.