A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI VALLE DEL RUBICONE E IMOLA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI VALLE DEL RUBICONE E IMOLA
Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord;
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.