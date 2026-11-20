A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI IMOLA E DI FORLI’

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Castel San Pietro;

in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Faenza;

-sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Faenza;

in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.