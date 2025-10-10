A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO GARGANO OVEST E L’IMMISSIONE SULLA A16 A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 OTTOBRE
Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa l’area di servizio Gargano ovest, situata nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 16 OTTOBRE
Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso, per chi proviene da Pescara, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola est, al km 582+200 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest. Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire alla stazione di Canosa, al km 610+500, percorrere la viabilità ordinaria: SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, SP96 Pozzo Terrano verso Lavello, SP143 dell’Ofanto, con ingresso sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 17 OTTOBRE
Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Cerignola est o Canosa, rispettivamente al km 589+200 e al km 610+500 della A14 Bologna-Taranto oppure la stazione di Candela, al km 127+900 della stessa A16.