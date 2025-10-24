A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BARI NORD E LE AREE DI SERVIZIO MURGE OVEST E MURGE EST. D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-BARI NORD

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Bari nord, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bitonto;

-saranno chiuse le aree di servizio “Murge ovest” e “Murge est”, situate nel tratto compreso tra Bitonto e Bari nord, rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara.

Sulla D94 Complanare sud di Bari:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e Bari nord, verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, sull’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96), sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, da Bari e da Altamura, il ramo di immissione sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS96 Bari-Altamura verso Bari, SS16 verso Foggia, SP88 Bitonto-Giovinazzo, in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto.