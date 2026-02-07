A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSE PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LE STAZIONI DI ANDRIA BARLETTA E TRANI

Roma, 7 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Andria Barletta e Trani, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura della stazione di Andria Barletta:

in entrata verso Pescara: Canosa;

in uscita per chi proviene da Bari: Trani.

per la chiusura della stazione di Trani:

in entrata verso Pescara: Andria Barletta;

in uscita per chi proviene da Bari: Molfetta.