A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE PER QUATTRO ORE LA STAZIONE DI ANCONA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE PER QUATTRO ORE LA STAZIONE DI ANCONA NORD
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 2:00 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Ancona sud;
in uscita per chi proviene da Bologna: Montemarciano.