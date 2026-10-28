A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE PER PER CINQUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CATTOLICA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE PER PER CINQUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CATTOLICA
Roma, 28 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Riccione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.