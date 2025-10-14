A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 6:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, al km 319+500.