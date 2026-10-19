A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 19, alle 6:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Severo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.