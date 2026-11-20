A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GROTTAMMARE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GROTTAMMARE
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.