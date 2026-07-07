A14 BOLOGNA TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FAENZA
A14 BOLOGNA TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FAENZA
Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 7, alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiusa la stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola.
Si ricorda la concomitante chiusura, per lavori di pavimentazione, del tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna.