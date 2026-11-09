A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CESENA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CESENA NORD
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 9, alle 5:00 di martedì 10 novembre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Forlì.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.