A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 29 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 29, alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.