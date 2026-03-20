A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’MMISSIONE SULLA SS7 APPIA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’MMISSIONE SULLA SS7 APPIA
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il ramo di allacciamento sulla SS7 Appia, verso Reggio Calabria.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Palagianello e immettersi poi sulla AA7 Appia, in direzione di Reggio Calabria.