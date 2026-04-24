A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 24, alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Pescara, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola est, al km 589+200 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare in A16 verso Napoli alla stazione di Cerignola ovest.
Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa, percorrere la SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, la SP96 Pozzo Terrano in direzione di Lavello, la SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 verso Napoli alla stazione di Cerignola ovest.