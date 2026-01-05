A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 5, alle 5:00 di martedì 6 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14, percorrere la Tangenziale ed entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.