A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Firenze, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Milano, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.