A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DI PEDASO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DI PEDASO VERSO PESCARA
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Tarato, per consentire attività nell’ambito di ammodernamento della galleria “Vinci Sud”, dalle 22:00 di stasera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Piceno Ovest”, situata nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottammare.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.