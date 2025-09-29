A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud, al km 127+400 o alla stazione di Valle del Rubicone, al km 110+000.