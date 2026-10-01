A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Roma, 1 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata.
Di conseguenza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 1, alle 6:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Porto Sant’Elpidio, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Civitanova Marche.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.