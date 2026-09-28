A14 BOLOGNA-TARANTO CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PEDASO
A14 BOLOGNA-TARANTO CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PEDASO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche all’installazione di un cantiere per lavori di ripristino strutturale della galleria “Vinci sud”, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 28, alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottammare.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.