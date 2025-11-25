A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEMARCIANO

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, dalle 23:00 di questa sera, martedì 25, alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Senigallia;

in entrata verso Ancona: Ancona nord.