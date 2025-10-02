A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FERMO
Roma, 2 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, verrà installata una deviazione di carreggiata, dal km 281+300 al km 276+400.
Di conseguenza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Porto Sant’Elpidio.