A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CESENA NORD

Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Bologna: Forlì;

-verso Ancona: Cesena.