A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CANOSA
Roma, 30 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 1 novembre, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:
verso Pescara: Cerignola est, sulla stessa A14;
verso Napoli: Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa.