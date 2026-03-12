A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI TRANI
Roma, 12 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata da e verso Bari: Molfetta;
in uscita e in entrata da e verso Pescara: Andria Barletta.