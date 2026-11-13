A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI PESARO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in entrata e in uscita.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Cattolica o di Fano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.