A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI MOLFETTA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI MOLFETTA
Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per lavori di manutenzione del sottovia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Bitonto;
in uscita per chi proviene da Pescara: Trani.