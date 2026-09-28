A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI IMOLA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI IMOLA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 28, alle 5:00 di martedì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.