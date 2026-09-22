A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FERMO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FERMO
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera, martedì 22, alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Pedaso;
in uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant’Elpidio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.