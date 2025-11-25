A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FANO
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Fano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Pesaro;
in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Marotta Mondolfo.