A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI CANOSA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI CANOSA
Roma, 14 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 14, alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Cerignola est, sulla stessa A14;
in entrata verso la A16 Napoli-Canosa: Cerignola ovest, sulla A16;
in uscita per chi proviene da Bari: Andria Barletta.