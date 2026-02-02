A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 2, alle 5:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita da entrambe le provenienze, Bologna e Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consigliano le stazioni di Cesena o Rimini Nord.