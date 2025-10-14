A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE A STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 14, alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Rimini sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Valle del Rubicone.