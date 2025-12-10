A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PERUNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Rimini nord;
verso Ancona: Riccione.